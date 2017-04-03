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08:57 Водитель «Рено» погиб в столкновении с большегрузом на дороге Старый Изборск - граница с Эстонией
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Водитель «Рено» погиб в столкновении с большегрузом на дороге Старый Изборск - граница с Эстонией
04.04.2017 08:57 ПЛН, Псков
Смертельное ДТП произошло 3 апреля в 18.40 на 23-м км дороги Старый Изборск - граница с Эстонской Республикой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Рено Сандеро» при обгоне совершил столкновение с машиной «ДАФ».
Водитель «Рено» погиб на месте ДТП.
Источник: Псковская Лента Новостей
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