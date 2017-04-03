Водитель «Рено» погиб в столкновении с большегрузом на дороге Старый Изборск - граница с Эстонией

Смертельное ДТП произошло 3 апреля в 18.40 на 23-м км дороги Старый Изборск - граница с Эстонской Республикой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Рено Сандеро» при обгоне совершил столкновение с машиной «ДАФ».

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







