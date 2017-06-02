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Один человек пострадал в результате падения дерева на движущийся автомобиль в Псковском районе

05.06.2017 09:09 ПЛН, Псков

Один человек пострадал в результате падения дерева на движущийся автомобиль в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 июня в 13.40 на 26-м километре дороги Псков-Гдов.

На движущийся автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением мужчины 1966 года рождения, произошло падение дерева. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Пассажирка 1978 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей



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