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09:09 Один человек пострадал в результате падения дерева на движущийся автомобиль в Псковском районе
Один человек пострадал в результате падения дерева на движущийся автомобиль в Псковском районе
05.06.2017 09:09 ПЛН, Псков
Один человек пострадал в результате падения дерева на движущийся автомобиль в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 июня в 13.40 на 26-м километре дороги Псков-Гдов.
На движущийся автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением мужчины 1966 года рождения, произошло падение дерева. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Пассажирка 1978 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.
Источник: Псковская Лента Новостей
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