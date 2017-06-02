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79-летний мужчина пострадал в автомашине, которая перевернулсь в Палкинском районе

05.06.2017 09:28 ПЛН, Псков

79-летний мужчина пострадал в автомашине, которая перевернулсь в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 4 июня в 12.15 на 61-м километре дороги Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок.

Водитель ВАЗ-21041, мужчина 1938 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован, пассажир 1938 года рождения с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

В тот же день в Псковском районе в 14.00 на 22-м километре дороги М.Толбица-Гверздонь-Мельницы водитель «Шевроле Нива», мужчина 1982 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Водитель и пассажирка 1981 года рождения госпитализированы в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

Источник: Псковская Лента Новостей



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