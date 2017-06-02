Пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево на Октябрьском проспекте в Пскове

Пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево на Октябрьском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 июня в 05.10 у дома 10 по Октябрьскому проспекту.

Водитель ВАЗ-21140, молодой человек 1996 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде дерева. Пассажирки 1976 и 1986 годов рождения получили незначительные травмы, не госпитализированы.

Водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительского удостоверения.

Похожее ДТП произошло 3 июня в деревне Марьино в Стругокрасненском районе. В 05.45 утра у дома № 34-а по улице Центральной водитель ВАЗ-21140 1990 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением ТС, съехал с проезжей части дороги и совершил наезд на гараж.

Незначительно пострадал пассажир 1995 года рождения. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Не имел водительского удостоверения на право управления.

4 июня в деревне Середка водитель ВАЗ-2112 врезался в дерево. Это произошло в 17.30 у дома 11 по ул. Фабричной в лесном массиве. Водитель 1987 года рождения, управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Он получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей