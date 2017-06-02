Водитель «семерки» врезался в «Рено Логан» при обгоне на трассе в Стругокрасненском районе

Водитель «семерки» врезался в «Рено Логан» при обгоне на трассе в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 2 июня в 08.00 на 224 километре дороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель ВАЗ-21074 1939 года рождения при обгоне выбрал небезопасный боковой интервал до обгоняемого «Рено Логан», под управлением женщины 1982 года рождения, и совершил с ним столкновение. ВАЗ-2107 съехал в кювет и перевернулся. Пассажирка ВАЗ-21074 1941 года рождения госпитализирована в Стругокрасненскую районную больницу. Водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В Плюсском районе 2 июня в 03.10 на 181 километре дороги Санкт Петербург - Невель водитель ВАЗ-21154, мужчина 1983 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся. Водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

В Порхове 2 июня в 07.50 у дома 40 по улице Калинина водитель велосипеда – женщина 1958 года рождения, не уступила дорогу «Рено Логан», под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался по главной дороге, и совершила с ним столкновение. Велосипедистка госпитализирована.

4 июня в Островском районе в 13.30 на 5 километре дороги Погорелка-Воронцово-Шики водитель «Киа Рио», девушка 1995 года рождения, не справилась с управлением и съехала в левый кювет по ходу движения. Пассажирка 2014 года рождения госпитализирована в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница».

Источник: Псковская Лента Новостей