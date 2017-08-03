Пассажир такси пострадал в результате утреннего ДТП в Великих Луках

Сегодня в 7.30 в Великих Луках произошла авария, в результате которой пострадал человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на Октябрьском проспекте у дома №66.

По данным ведомства, водитель «ВАЗа» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Рено». В результате аварии пострадал пассажир такси «Рено», мужчина 1962 года рождения. Он был доставлен в больницу, ему диагностировали ушиб лба.

Водители, по предварительным данным, были трезвы.

Источник: Псковская Лента Новостей