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Пассажир такси пострадал в результате утреннего ДТП в Великих Луках
04.08.2017 10:18 ПЛН, Псков
Сегодня в 7.30 в Великих Луках произошла авария, в результате которой пострадал человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на Октябрьском проспекте у дома №66.
По данным ведомства, водитель «ВАЗа» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Рено». В результате аварии пострадал пассажир такси «Рено», мужчина 1962 года рождения. Он был доставлен в больницу, ему диагностировали ушиб лба.
Водители, по предварительным данным, были трезвы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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