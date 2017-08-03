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Пассажир такси пострадал в результате утреннего ДТП в Великих Луках

04.08.2017 10:18 ПЛН, Псков

Сегодня в 7.30 в Великих Луках произошла авария, в результате которой пострадал человек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на Октябрьском проспекте у дома №66. 
 
По данным ведомства, водитель «ВАЗа» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Рено». В результате аварии пострадал пассажир такси «Рено», мужчина 1962 года рождения.  Он был доставлен в больницу, ему диагностировали ушиб лба. 
 
Водители, по  предварительным данным, были трезвы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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