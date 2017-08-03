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В Пскове водитель «Фольксвагена» сбил мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора

04.08.2017 10:46 ПЛН, Псков

3 августа в Пскове на «зебре» сбили 9-летнего мальчика. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 12.20 у дома 87-а на улице Юбилейной.

Водитель автомашины «Фольксваген Пассат»  - мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на пешехода - мальчика 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», откуда позже отпущен.

Источник: Псковская Лента Новостей



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