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10:46 В Пскове водитель «Фольксвагена» сбил мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора24
В Пскове водитель «Фольксвагена» сбил мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора
04.08.2017 10:46 ПЛН, Псков
3 августа в Пскове на «зебре» сбили 9-летнего мальчика. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 12.20 у дома 87-а на улице Юбилейной.
Водитель автомашины «Фольксваген Пассат» - мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на пешехода - мальчика 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», откуда позже отпущен.
Источник: Псковская Лента Новостей
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