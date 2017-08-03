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Женщина за рулем ВАЗа не справилась с управлением и съехала в кювет на трассе в Новосокольническом районе

04.08.2017 10:57 ПЛН, Псков

За 3 августа на дорогах Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести, 1 ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии. Задержано 11 пьяных водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

3 августа в 14.50 на 498-м км автодороги Москва - Балтия в Новосокольническом районе водитель автомашины ВАЗ-21208 - женщина 1985 года рождения, выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП водитель  с полученными травмами госпитализирована в ГБУЗ «Новосокольническая МБ».

3 августа в 18.15 около деревни Ледово в Опочецком районе водитель автомашины ВАЗ-21053 - молодой человек 1996 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Опочецкая больница».

Источник: Псковская Лента Новостей



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