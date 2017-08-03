ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в Стругокрасненском районе

ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург - Смоленск», произошло сегодня около 13.00 на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, девушка - водитель автомобиля «Пежо» остановилась перед пешеходным переходом для пропуска пешеходов, а автобус, следовавший сзади, не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавших в автобусе, где находилось 47 пассажиров, нет. Водитель «Пежо» получила незначительные травмы, от госпитализации отказалась.

Источник: Псковская Лента Новостей