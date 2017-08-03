Рейсовый автобус №4 и три автомашины столкнулись на Ленинградском шоссе, есть пострадавший. ФОТОДТП с участием рейсового автобуса №4 произошло в Пскове на Ленинградском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, ДТП произошло утром...17
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ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в Стругокрасненском районе
04.08.2017 15:28 ПЛН, Псков
ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург - Смоленск», произошло сегодня около 13.00 на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительным данным, девушка - водитель автомобиля «Пежо» остановилась перед пешеходным переходом для пропуска пешеходов, а автобус, следовавший сзади, не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавших в автобусе, где находилось 47 пассажиров, нет. Водитель «Пежо» получила незначительные травмы, от госпитализации отказалась.
Источник: Псковская Лента Новостей
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