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ДТП с участием рейсового автобуса произошло на трассе в Стругокрасненском районе

04.08.2017 15:28 ПЛН, Псков

ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург - Смоленск», произошло сегодня около 13.00 на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 
 
По предварительным данным, девушка - водитель автомобиля «Пежо» остановилась перед пешеходным переходом для пропуска пешеходов, а автобус, следовавший сзади, не успел затормозить, в результате чего произошло столкновение. 
 
Пострадавших в автобусе, где находилось 47 пассажиров, нет. Водитель «Пежо» получила незначительные травмы, от госпитализации отказалась. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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