Мотоциклист попал в ДТП в Порховском районе

Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП в деревне Боровичи Дубровенской волости поступило в 15:54 в воскресенье, 6 августа.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







