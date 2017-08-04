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Мотоциклист попал в ДТП в Порховском районе

06.08.2017 17:57 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя легкового автомобиля и мотоциклиста произошло в Порховском районе.

Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП в деревне Боровичи Дубровенской волости поступило в 15:54 в воскресенье, 6 августа.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется.   

Источник: Псковская Лента Новостей



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