ДТП с участием семи автомобилей произошло под Псковом

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о ДТП на 263-м км трассы Р-23 поступило в 20:49.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







