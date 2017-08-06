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ДТП с участием семи автомобилей произошло под Псковом

06.08.2017 23:21 ПЛН, Псков

Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло вечером в воскресенье, 6 августа, в Псковском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о ДТП на 263-м км трассы Р-23 поступило в 20:49.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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