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ДТП с участием семи автомобилей произошло под Псковом
06.08.2017 23:21 ПЛН, Псков
Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло вечером в воскресенье, 6 августа, в Псковском районе.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сообщение о ДТП на 263-м км трассы Р-23 поступило в 20:49.
Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
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