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Две пассажирки пострадали в городском автобусе в Пскове из-за водителя «Мицубиси»
07.08.2017 13:04 ПЛН, Псков
Две пассажирки пострадали в городском автобусе в Пскове из-за водителя «Мицубиси». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 4 августа в 17.38 у дома 51 по Рижскому проспекту.
Водитель «Мицубиси Паджеро Спорт» с прицепом 8224, мужчина 1973 года рождения, при перестроении создал помеху для движения автобусу «Лиаз-5293» под управлением мужчины 1973 года рождения. Водитель автобуса применил экстренное торможение, в салоне автобуса произошло падение 2 пассажиров.
Женщины 1936 и 1941 годов рождения госпитализированы в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».
Источник: Псковская Лента Новостей
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