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Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Пустошкинском районе
07.08.2017 13:16 ПЛН, Псков
Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 4 августа в 22.15 на 476-м километре дороги Санкт-Петербург-Невель.
Водитель ВАЗ-211540, мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1958 года рождения, который находился на правой полосе по ходу движения автомашины без светоотражающих элементов.
В результате ДТП пешеход погиб на месте.
Источник: Псковская Лента Новостей
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