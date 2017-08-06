Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Пустошкинском районе

Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 4 августа в 22.15 на 476-м километре дороги Санкт-Петербург-Невель.

Водитель ВАЗ-211540, мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1958 года рождения, который находился на правой полосе по ходу движения автомашины без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Источник: Псковская Лента Новостей