Два человека пострадали в столкновении «Чери» и «Опеля» на улице Юбилейной в Пскове

Два человека пострадали в столкновении «Чери» и «Опеля» на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД Псковской области, 5 августа в 22.50 в Пскове у дома 87-а по ул. Юбилейной водитель автомашины «Чери» совершил наезд на стоящий автомобиль «Опель Инсигния» под управлением мужчины 1985 года рождения. Водитель «Чери» 1993 года рождения госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница». Пассажирка «Опеля» 1985 года рождения получила незначительные травмы.

6 августа в 15.40 в Порховском районе в деревне Боровичи водитель мотоцикла Восход-3М - молодой человек 1999 года рождения, не уступил дорогу автомашине «Сузуки SX4» под управлением мужчины 1980 года рождения и совершил с ним столкновение. Мотоциклист госпитализирован в ЦРБ г.Порхова.

6 августа в 20.31 в Псковском районе на 263-м километре дороги Санкт-Петербург-Невель водитель автомашины «Форд Фокус», женщина 1983 года рождения, выбрала небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Мазда 3» под управлением молодого человека 1990 года рождения. После столкновения «Мазда 3» столкнулась с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Шевроле Клан» под управлением мужчины 1987 года рождения. Пассажирка «Форда» 1971 года рождения госпитализирована в ГБУЗ «Псковская городская больница».

4 августа в 07.30 в Великих Луках у дома 69 по Октябрьскому проспекту водитель автомашины ВАЗ-2114 – молодой человек 1988 года рождения, при повороте «налево» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан». Пассажир «Рено» 1991 года рождения с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в ГБУЗ ВМБ.

4 августа в 12.30 в Усвятском районе на 7-м километре дороги Усвяты-Дрозды съехал в кювет ВАЗ-2106. Водитель 1996 года рождения на грунтовом покрытии выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Госпитализирован в ГБУЗ «Невельская межрайонная больница».

4 августа в 13.00 в Стругокрасненском районе на 251 километре дороги СПб-Невель водитель автобуса «МАН», мужчина 1984 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Пежо-107». Водитель «Пежо-107» 1952 года рождения получила незначительные травмы.

4 августа в 19.10 в Пыталово на пересечении ул. Шафранского-Юнкерова водитель автомашины ВАЗ-2108 – мужчина 1981 года рождения, управляя транспортом в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине «Мерседес-Бенц», под управлением мужчины 1967 года рождения, и совершил с ним столкновение. После «Мерседес-Бенц» занесло на обочину, где произошел наезд на стоящий автомобиль «Ауди-А4». Водитель «Мерседеса» госпитализирован.

Источник: Псковская Лента Новостей