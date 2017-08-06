ДТП с участием семи автомобилей произошло под ПсковомДорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло вечером в воскресенье, 6 августа, в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону,...15
2 человека пострадали в столкновении пяти автомашин на автодороге Петербург - Псков
2 человека пострадали в столкновении пяти автомашин на автодороге Петербург - Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло 6 августа 20.31 на 263-м километре дороги Санкт-Петербург-Невель в Псковском районе.
Водитель автомашины «Хино 17364», молодой человек 1997 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Рено Символ» и совершил с ним столкновение. «Рено» врезался в стоящий впереди «Фольксваген Тигуан». «Фольксваген Тигуан» наехал на стоящий впереди «Рено Сандеро», а тот, в свою очередь, на «Форд Фокус».
Пассажиры «Рено Символ», девушка 1997 года рождения и женщина 1967 года рождения, получили незначительные травмы, не госпитализированы.
Источник: Псковская Лента Новостей