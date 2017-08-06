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2 человека пострадали в столкновении пяти автомашин на автодороге Петербург - Псков

07.08.2017 16:36 ПЛН, Псков

2 человека пострадали в столкновении пяти автомашин на автодороге Петербург - Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, столкновение произошло 6 августа 20.31 на 263-м километре дороги Санкт-Петербург-Невель в Псковском районе.

Водитель автомашины «Хино 17364», молодой человек 1997 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Рено Символ» и совершил с ним столкновение. «Рено» врезался в стоящий впереди «Фольксваген Тигуан». «Фольксваген Тигуан» наехал на стоящий впереди «Рено Сандеро», а тот, в свою очередь, на «Форд Фокус».

Пассажиры «Рено Символ», девушка 1997 года рождения и женщина 1967 года рождения, получили незначительные травмы, не госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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