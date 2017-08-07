На трассе в Пустошкинском районе столкнулись грузовик и легковая машина

В понедельник, 7 августа, в 18.07 поступило сообщение о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей по адресу: Пустошкинский район, 464-й км трассы Р23.

Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в 20:47 7 августа поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля по адресу: г. Пустошка, ул. Революции. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 2 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Псковская Лента Новостей