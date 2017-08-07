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На трассе в Пустошкинском районе столкнулись грузовик и легковая машина
07.08.2017 22:27 ПЛН, Псков
В понедельник, 7 августа, в 18.07 поступило сообщение о ДТП с участием легкового и грузового автомобилей по адресу: Пустошкинский район, 464-й км трассы Р23.
Как информирует Главное управление МЧС России по Псковской области, для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в 20:47 7 августа поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля по адресу: г. Пустошка, ул. Революции. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 2 человека. Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
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