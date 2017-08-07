В Пустошкинском районе девушка за рулем ВАЗа врезалась в грузовик и погибла. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 7 августа в 18.00 на 459 километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с респ. Беларусь.

Водитель ВАЗ- 211240, девушка 1989 года рождения, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с ДАФ ФТ ХФ 105.460, под управлением мужчины 1965 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ – 211240 погибла на месте.