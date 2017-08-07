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В Пустошкинском районе девушка за рулем ВАЗа врезалась в грузовик и погибла

08.08.2017 10:05 ПЛН, Псков

В Пустошкинском районе девушка за рулем ВАЗа врезалась в грузовик и погибла. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, это произошло 7 августа в 18.00 на 459 километре дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель  до границы с респ. Беларусь.

Водитель  ВАЗ- 211240, девушка 1989 года рождения, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с ДАФ ФТ ХФ 105.460, под управлением мужчины 1965 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ – 211240 погибла на месте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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