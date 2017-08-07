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В Пскове на пересечении улиц Труда и Инженерной появился «памятник»
08.08.2017 17:25 ПЛН, Псков
В Пскове на пересечении улиц Труда и Инженерной появился «памятник». Как сообщают очевидцы, на круговом перекрестке столкнулись два автомобиля.
«Нива» врезалась в автомашину «Субару Импреза», которая от удара вылетела на клумбу в центре перекрестка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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