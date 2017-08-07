В Пскове на пересечении улиц Труда и Инженерной появился «памятник»

В Пскове на пересечении улиц Труда и Инженерной появился «памятник». Как сообщают очевидцы, на круговом перекрестке столкнулись два автомобиля.

«Нива» врезалась в автомашину «Субару Импреза», которая от удара вылетела на клумбу в центре перекрестка.

Источник: Псковская Лента Новостей