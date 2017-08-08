Два ребенка пострадали в столкновении двух иномарок и фуры на трассе в Великолукском районеТри автомобиля стали участниками ДТП, которое произошло 9 августа в 11.40 на 464-м км автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей...
Два ребенка пострадали в столкновении двух иномарок и фуры на трассе в Великолукском районе
Три автомобиля стали участниками ДТП, которое произошло 9 августа в 11.40 на 464-м км автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, житель Латвии 1950 года рождения за рулем автомобиля «Шкода», двигаясь в колонне, превысил скоростной режим, проигнорировал требования дорожных знаков и совершил наезд на стоящий автомобиль «Киа».
За рулем «Киа» находился житель Санкт-Петербурга 1977 года рождения, который от удара совершил столкновение с прицепом большегруза «Даф». Фурой управлял житель п. Локня 1977 года рождения.
В результате аварии телесные повреждения получили дочь водителя автомашины «Киа» 2014 года рождения, которая была в специальном детском кресле, и мальчик 2006 года рождения - тоже пассажир «Киа». Дети получили незначительные травмы.
По данному факту ГИБДД проводит проверку.
Фото предоставлено ГИБДД Великолукского района
Источник: Псковская Лента Новостей