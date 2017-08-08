Два ребенка пострадали в столкновении двух иномарок и фуры на трассе в Великолукском районе

Три автомобиля стали участниками ДТП, которое произошло 9 августа в 11.40 на 464-м км автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, житель Латвии 1950 года рождения за рулем автомобиля «Шкода», двигаясь в колонне, превысил скоростной режим, проигнорировал требования дорожных знаков и совершил наезд на стоящий автомобиль «Киа».

За рулем «Киа» находился житель Санкт-Петербурга 1977 года рождения, который от удара совершил столкновение с прицепом большегруза «Даф». Фурой управлял житель п. Локня 1977 года рождения.

В результате аварии телесные повреждения получили дочь водителя автомашины «Киа» 2014 года рождения, которая была в специальном детском кресле, и мальчик 2006 года рождения - тоже пассажир «Киа». Дети получили незначительные травмы.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.

Фото предоставлено ГИБДД Великолукского района

Источник: Псковская Лента Новостей