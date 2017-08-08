Нетрезвый водитель совершил ДТП в Палкинском районе

Отделением полиции по Палкинскому району проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 310 километре федеральной трассы Санкт-Петербург – Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющейся информации, водитель автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на световую опору. В результате все трое находящихся в транспортном средстве мужчин получили травмы различной степени тяжести.

При оформлении ДТП и проведении проверки сотрудники полиции установили, что управлявший автомобилем гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь мужчину ждет еще одна судимость и уголовное наказание.

Полиция напоминает, что, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей