35 раз за неделю выезжали псковские спасатели на ликвидацию последствий ДТП

С 2 по 9 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 35 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 37 пострадало. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения ведомства проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц.

За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Четыре раза осуществлялась стабилизация транспортного средства и два раза – ликвидация вторичных факторов, из них один раз – тушение автомобиля.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей