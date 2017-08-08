Два ребенка пострадали в столкновении двух иномарок и фуры на трассе в Великолукском районеТри автомобиля стали участниками ДТП, которое произошло 9 августа в 11.40 на 464-м км автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей...
35 раз за неделю выезжали псковские спасатели на ликвидацию последствий ДТП
С 2 по 9 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 35 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 37 пострадало. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
При реагировании на ДТП подразделения ведомства проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц.
За указанный период деблокировано трое пострадавших и один погибший. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.
Четыре раза осуществлялась стабилизация транспортного средства и два раза – ликвидация вторичных факторов, из них один раз – тушение автомобиля.
При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.
Источник: Псковская Лента Новостей