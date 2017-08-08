Пешеход, по предварительным данным, сбит на улице Инженерной в Пскове

Пешеход сбит у дома №13-а по улице Инженерной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на месте находится «скорая помощь» и сотрудники ГИБДД.

Как часто вы моете автомашину?

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