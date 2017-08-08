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Пешеход, по предварительным данным, сбит на улице Инженерной в Пскове
10.08.2017 17:49 ПЛН, Псков
Пешеход сбит у дома №13-а по улице Инженерной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на месте находится «скорая помощь» и сотрудники ГИБДД.
Движение по улице Инженерной в сторону Труда затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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