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Сбитая на Инженерной девушка отлетела на несколько метров

10.08.2017 18:38 ПЛН, Псков

В Пскове водитель «Дэу Нексии» сбил пешехода на улице Инженерной. Как сообщает очевидец, у дома №18  сбили девушку на пешеходном переходе.

Девушка отлетела на несколько метров. Пострадавшая госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Водитель двигался в сторону ул. Труда. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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