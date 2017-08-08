Сбитая на Инженерной девушка отлетела на несколько метров

В Пскове водитель «Дэу Нексии» сбил пешехода на улице Инженерной. Как сообщает очевидец, у дома №18 сбили девушку на пешеходном переходе.

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