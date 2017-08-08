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Сбитая на Инженерной девушка отлетела на несколько метров
10.08.2017 18:38 ПЛН, Псков
В Пскове водитель «Дэу Нексии» сбил пешехода на улице Инженерной. Как сообщает очевидец, у дома №18 сбили девушку на пешеходном переходе.
Девушка отлетела на несколько метров. Пострадавшая госпитализирована.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Водитель двигался в сторону ул. Труда.
Источник: Псковская Лента Новостей
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