«Десятка» съехала в кювет на 13-м километре дороги Великие Луки – Жигари. ФОТО

В Великолукском районе произошло очередное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районном ГИБДД, 10 августа в 15.50 автоледи 1985 года рождения за рулем «ВАЗ-21102» выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением. Автомашина оказалась в кювете, где совершила наезд на дерево.

Авария произошла на 13 километре дороги Великие Луки - Жигари. В результате медицинская помощь потребовалась самой автоледи и ее пассажиру. Оба доставлены в больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей