«Форд Транзит» и «Лада» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

ДТП произошло сегодня утром, 10 октября, на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пересечении проспекта с улицей Юбилейной (на повороте с Рижского на Юбилейную направо) по касательной столкнулись «Форд Транзит» и «Лада».

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







