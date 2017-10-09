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«Форд Транзит» и «Лада» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
10.10.2017 09:36 ПЛН, Псков
ДТП произошло сегодня утром, 10 октября, на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пересечении проспекта с улицей Юбилейной (на повороте с Рижского на Юбилейную направо) по касательной столкнулись «Форд Транзит» и «Лада».
Машины получили небольшие технические повреждения и немного затрудняют дорожное движение.
Источник: Псковская Лента Новостей
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