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В Пскове сбит пешеход на Октябрьском проспекте

10.10.2017 19:27 ПЛН, Псков

В Пскове сбит пешеход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. Об этом сообщил очевидец.

Информации о состоянии пострадавшего нет. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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