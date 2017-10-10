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В Пскове сбит пешеход на Октябрьском проспекте
10.10.2017 19:27 ПЛН, Псков
В Пскове сбит пешеход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. Об этом сообщил очевидец.
Информации о состоянии пострадавшего нет.
Источник: Псковская Лента Новостей
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