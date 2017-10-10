В Пскове сбит пешеход на Октябрьском проспекте

В Пскове сбит пешеход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя. Об этом сообщил очевидец.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







