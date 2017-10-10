В Пскове «Рено» не пропустил автобус, пострадали две пассажирки

10 октября в 14.30 на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда в Пскове водитель автомобиля «Рено Логан» совершил столкновение с автобусом «Лиаз», принадлежащим ГППО «Псковпассажиравтотранс», который находился на маршруте.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате ДТП в автобусе пострадали две женщины, с ушибами мягких тканей они были доставлены в городскую больницу. Всего в автобусе находилось 15 человек.

По предварительным данным, водитель «Рено» не уступил дорогу автобусу, выезжая на улицу Труда.

Отметим, только за последний месяц на этом перекрестке случилось три подобных аварии.

Источник: Псковская Лента Новостей