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В Пскове «Рено» не пропустил автобус, пострадали две пассажирки

11.10.2017 08:44 ПЛН, Псков

10 октября в 14.30 на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда в Пскове водитель автомобиля «Рено Логан» совершил столкновение с автобусом «Лиаз», принадлежащим ГППО «Псковпассажиравтотранс», который находился на маршруте.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате ДТП в автобусе пострадали две женщины, с ушибами мягких тканей они были доставлены в городскую больницу. Всего в автобусе находилось 15 человек.

По предварительным данным, водитель «Рено» не уступил дорогу автобусу, выезжая на улицу Труда.

Отметим, только за последний месяц на  этом перекрестке случилось  три подобных аварии. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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