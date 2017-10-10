Мама и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110

Женщина и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 11 октября в 08.08 на Крестовском шоссе, 76.

Водитель ВАЗ-2110, выезжая с второстепенной дороги, от газовой заправки, не уступил дорогу автомашине «Лада Калина», которая двигалась в прямом направлении (от шпиля в сторону центра города).

Пострадали водитель «Калины» - женщина 1981 года рождения, и 12-летняя девочка (была пристёгнута). Водитель доставлена в областную больницу, девочка в детскую областную больницу.

За рулем «десятки» находился молодой человек 1997 года рождения. По внешним признакам трезвый, в ближайшее время его повезут на экспертизу в наркодиспансер.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей