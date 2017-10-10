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Машиной, сбившей пешехода на обочине в Великих Луках, предположительно, оказалась «пятерка»
11.10.2017 10:30 ПЛН, Псков
Машиной, сбившей пешехода на обочине в Великих Луках, предположительно, оказалась «пятерка». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.
Ранее сообщалось, что 9 октября в 18.50 у дома № 9 по улице Мотористов в городе Великие Луки неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода - мужчину 1980 года рождения, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.
По факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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