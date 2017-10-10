Машиной, сбившей пешехода на обочине в Великих Луках, предположительно, оказалась «пятерка»

Машиной, сбившей пешехода на обочине в Великих Луках, предположительно, оказалась «пятерка». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Ранее сообщалось, что 9 октября в 18.50 у дома № 9 по улице Мотористов в городе Великие Луки неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода - мужчину 1980 года рождения, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

По факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей