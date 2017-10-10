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На улице Юбилейной сбит мальчик, полиция ищет свидетелей
11.10.2017 10:50 ПЛН, Псков
В Пскове ищут свидетелей наезда на ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 10 октября в 15.10 на регулируемом перекрестке улиц Юбилейная - Достовалова.
Водитель «Фольксваген Пассат», мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший ребенок с ушибом левой голени доставлен в детскую областную больницу, отпущен домой. Водитель трезвый.
Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам 29-25-83, 02.
Источник: Псковская Лента Новостей
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