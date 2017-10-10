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На улице Юбилейной сбит мальчик, полиция ищет свидетелей

11.10.2017 10:50 ПЛН, Псков

В Пскове ищут свидетелей наезда на ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 10 октября в 15.10 на регулируемом перекрестке улиц Юбилейная - Достовалова.

Водитель «Фольксваген Пассат», мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на мальчика 2009  года рождения, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший ребенок с ушибом левой голени доставлен в детскую областную больницу, отпущен домой. Водитель трезвый.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефонам 29-25-83, 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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