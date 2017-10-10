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Сбитый в Пскове на Октябрьском проспекте пешеход находится в коме, его личность устанавливается

11.10.2017 10:54 ПЛН, Псков

Сбитый в Пскове на Октябрьском проспекте пешеход находится в коме, его личность устанавливается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 10 октября в 19.20 на пересечении Октябрьский проспект - ул. Гоголя.

Водитель автомашины «Лада Ларгус» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в непосредственности близости от нерегулируемого перехода.

У сбитого мужчины выявлены закрытая черепно-мозговая травма, ушибленая рана теменной области, кома. Помещен в областную больницу.

Водитель автомашины трезв.

Личность пострадавшего не установлена. Всех обладающих какой-либо информации о данном человек, просят обратиться в полицию по телефонам 29-25-83, 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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