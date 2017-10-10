Мама и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110Женщина и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 11 октября в 08.08...4
Сбитый в Пскове на Октябрьском проспекте пешеход находится в коме, его личность устанавливается
Сбитый в Пскове на Октябрьском проспекте пешеход находится в коме, его личность устанавливается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 10 октября в 19.20 на пересечении Октябрьский проспект - ул. Гоголя.
Водитель автомашины «Лада Ларгус» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, но в непосредственности близости от нерегулируемого перехода.
У сбитого мужчины выявлены закрытая черепно-мозговая травма, ушибленая рана теменной области, кома. Помещен в областную больницу.
Водитель автомашины трезв.
Личность пострадавшего не установлена. Всех обладающих какой-либо информации о данном человек, просят обратиться в полицию по телефонам 29-25-83, 02.
Источник: Псковская Лента Новостей