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Пять человек оказались в больнице после ДТП на трассе в Опочецком районе

11.10.2017 12:06 ПЛН, Псков

10 октября в 08.55 на 422-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе водитель автомобиля ВАЗ-21124 - молодой человек 1992 года рождения, при выполнении маневра «поворот налево» выехал со второстепенной дороги на проезжую часть главной дороги, создал помеху для двигающегося в попутном направлении прямо транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2217 под управлением мужчины 1966 года рождения. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21124, водитель и пассажиры автомобиля ГАЗ-2217 – женщины 1973 года рождения, 1964 года рождения и 1956 года рождения, с полученными травмами госпитализированы в Опочецкую районную больницу. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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