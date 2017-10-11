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Водитель иномарки сбил девушку на «зебре» в Порхове

11.10.2017 12:37 ПЛН, Псков

10 октября в Порховском районе в 19.00 у дома 1 по проспекту Ленина в городе Порхове водитель автомобиля  «Фольксваген Пассат» - молодой человек 1997 года рождения - совершил наезд на пешехода - девушку 1996 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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