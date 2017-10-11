Водитель иномарки сбил девушку на «зебре» в Порхове

10 октября в Порховском районе в 19.00 у дома 1 по проспекту Ленина в городе Порхове водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» - молодой человек 1997 года рождения - совершил наезд на пешехода - девушку 1996 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, девушка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







