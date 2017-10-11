Пять человек пострадали в ДТП в Псковской области 11 октября

Четыре ДТП, в которых пострадали 5 человек, зарегистрированы на дорогах Псковской области за минувшие сутки, 11 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержано 4 нетрезвых водителя.

11 октября в 5.30 в Пскове у дома №36 по улице Юбилейной водитель «Ауди А6» - молодой человек 1990 года рождения - выбрал небезопасную скорость движения и совершил наезд на автомобиль ГАЗ-2705 под управлением мужчины 1949 года рождения, который стоял на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель «Ауди А6» с полученными травмами госпитализирован в городскую больницу.

В Опочке в 19.55 у дома №43 по улице Ленина неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, совершил наезд на девушку 1999 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Вчера в 21.40 у дома на Рижском проспекте, 57 в Пскове 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-21070 совершил наезд на мужчину 1973 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

Кроме того, в сводке за сутки зафиксировано один угон. В период с 15.00 10 октября до 07.55 11 октября от дома №32 по ул. Егорова в Дедовичах совершен угон автомобиля «Лада Гранта», г.р.з. Е747КВ/60, 2013 года выпуска, в кузове серебристого цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей