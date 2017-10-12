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Три автомашины столкнулись на Ленинградское шоссе в Пскове, пострадала девушка

13.10.2017 08:51 ПЛН, Псков

За 12 октября на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранения различной степени тяжести. Задержано 9 водителей в нетрезвом состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

12 октября в 20.25 на 289-м км трассы Санкт-Петербург-Невель в городе Пскове водитель автомашины «Хендай Санта Фе» - мужчина 1978 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Дэу-Нексия» под управлением мужчины 1975 года рождения и совершил с ним столкновение, после чего «Дэу-Нексия» совершил наезд на «Газ-330232» под управлением мужчины 1965 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомашины «Дэу-Нексия» - девушка 2003 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей



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