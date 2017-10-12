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В Пскове ищут очевидцев наезда на женщину на улице Поземского
13.10.2017 15:51 ПЛН, Псков
В Пскове ищут очевидцев наезда на женщину на улице Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, водитель неустановленной автомашины совершил наезд на человека 12 октября около 17.00 на пересечении улиц Л. Поземского и О. Кошевого.
Женщина 1980 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Она самостоятельно обратилась за помощью в травмпункт.
Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно, передвигался на иномарке серого цвета. В номере могут присутствовать цифры 427.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просят обращаться в полицию по телефонам 29-25-82, 29-25-83, 02.
Источник: Псковская Лента Новостей
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