В Пскове ищут очевидцев наезда на женщину на улице Поземского

В Пскове ищут очевидцев наезда на женщину на улице Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, водитель неустановленной автомашины совершил наезд на человека 12 октября около 17.00 на пересечении улиц Л. Поземского и О. Кошевого.

Женщина 1980 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Она самостоятельно обратилась за помощью в травмпункт.

Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно, передвигался на иномарке серого цвета. В номере могут присутствовать цифры 427.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просят обращаться в полицию по телефонам 29-25-82, 29-25-83, 02.

Источник: Псковская Лента Новостей