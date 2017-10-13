Два человека пострадали в тройном ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове

Два человека пострадали в тройном ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 00.50 14 октября на 290-м км дороги Санкт-Петербург - Невель на Ленинградском шоссе водитель «БМВ» врезался в «Форд Фокус», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом».

В результате ДТП пострадали два пассажира «Мерседеса» (резанные раны и ушибы), не госпитализированы.

Как стало известно ПЛН, в микроавтобусе «Мерседес» ехали граждане Белоруссии.

Источник: Псковская Лента Новостей