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Два человека пострадали в тройном ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове

14.10.2017 09:56 ПЛН, Псков

Два человека пострадали в тройном ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
 
В 00.50 14 октября на 290-м км дороги Санкт-Петербург - Невель на Ленинградском шоссе водитель «БМВ» врезался в «Форд Фокус», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мерседесом».
 
В результате ДТП пострадали два пассажира «Мерседеса» (резанные раны и ушибы), не госпитализированы.
 
Как стало известно ПЛН, в микроавтобусе «Мерседес» ехали граждане Белоруссии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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