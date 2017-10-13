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В Великих Луках ищут очевидцев наезда ВАЗа темно-синего цвета на пешехода

14.10.2017 11:58 ПЛН, Псков

В Великих Луках устанавливаются очевидцы наезда на пешехода.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в городе на Ловати 9 октября около 19.00 у дома по улице Мотористов неустановленный водитель транспортного средства (предположительно, автомобиль ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 темно-синего цвета) совершил наезд на мужчину 1980 года рождения, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пострадал  пешеход.
 
Очевидцев данного ДТП и граждан, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться по телефону в Великих Луках: (81153) 5-27-94 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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