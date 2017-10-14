Утро в Порхове началось с ДТП

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека.

В 04:46 15 октября 2017 года поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля в Порхове, ул. Красноармейская Слобода.