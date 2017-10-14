Мама и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110Женщина и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 11 октября в 08.08...11
14.10.2017 09:41 Уходивший от погони пьяный водитель «БМВ» «перепахал» улицу Коммунальную в Пскове. ФОТО53
Утро в Порхове началось с ДТП
15.10.2017 10:02 ПЛН, Псков
В 04:46 15 октября 2017 года поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля в Порхове, ул. Красноармейская Слобода.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека.
Информация о пострадавших уточняется.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати