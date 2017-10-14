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Утро в Порхове началось с ДТП

15.10.2017 10:02 ПЛН, Псков

В 04:46 15 октября 2017 года поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля в Порхове, ул. Красноармейская Слобода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники и 3 человека.

Информация о пострадавших уточняется. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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