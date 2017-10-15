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Скрывшийся с места ДТП водитель насмерть сбил пешехода в Дедовичском районе
16.10.2017 09:02 ПЛН, Псков
В 19.45 13 октября на 29-м км автодороги Порхов - Успение в Дедовичском районе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину 1952 года рождения, который двигался по центру проезжей части.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход скончался на месте ДТП.
Источник: Псковская Лента Новостей
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