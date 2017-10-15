Скрывшийся с места ДТП водитель насмерть сбил пешехода в Дедовичском районе

В 19.45 13 октября на 29-м км автодороги Порхов - Успение в Дедовичском районе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину 1952 года рождения, который двигался по центру проезжей части.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход скончался на месте ДТП.

Источник: Псковская Лента Новостей