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Скрывшийся с места ДТП водитель насмерть сбил пешехода в Дедовичском районе

16.10.2017 09:02 ПЛН, Псков

В 19.45 13 октября на 29-м км  автодороги Порхов - Успение в Дедовичском районе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мужчину 1952 года рождения, который двигался по центру проезжей части.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пешеход скончался на месте ДТП.

Источник: Псковская Лента Новостей



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