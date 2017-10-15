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Пассажирка припаркованного «Форда» пострадала из-за наезда «семерки»
16.10.2017 10:17 ПЛН, Псков
ДТП произошло на улице Пионерской в Великих Луках 15 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 20-летний водитель автомашины ВАЗ-2107 при движении задним ходом совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Форд Фокус».
Как пояснили в ведомстве, иномарка принадлежала гражданину 1984 года рождения, но его на момент происшествия в автомобиле не было. Однако в результате удара пострадала 26-летняя пассажирка «Форда». Девушка с переломом второго шейного позвонка и ушибом головы доставлена в больницу.
По данному факту проводится проверка. Водитель на момент аварии был трезв.
Источник: Псковская Лента Новостей
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