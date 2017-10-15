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Два мальчика пострадали в столкновении «Ниссана» и «Вольво» в Себежском районе

16.10.2017 10:40 ПЛН, Псков

14 октября в Себежском районе в 08.40 на 51-м км автодороги Опочка-Дубровка - граница с Республикой Белоруссия в д. Мальково водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» - женщина 1978 года рождения, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Вольво FH-12» под управлением мужчины 1978 года рождения. Об этом Псковской Ленте  Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. 
 
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан-Тиида» - 2 мальчика 2006 года рождения, с полученными травмами госпитализированы в Великолукскую городскую больницу. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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