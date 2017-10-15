Мама и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110Женщина и девочка пострадали в ДТП на Крестовском шоссе из-за водителя ВАЗ-2110. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, столкновение произошло 11 октября в 08.08...12
Два мальчика пострадали в столкновении «Ниссана» и «Вольво» в Себежском районе
16.10.2017 10:40 ПЛН, Псков
14 октября в Себежском районе в 08.40 на 51-м км автодороги Опочка-Дубровка - граница с Республикой Белоруссия в д. Мальково водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» - женщина 1978 года рождения, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Вольво FH-12» под управлением мужчины 1978 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан-Тиида» - 2 мальчика 2006 года рождения, с полученными травмами госпитализированы в Великолукскую городскую больницу.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати