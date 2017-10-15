Два мальчика пострадали в столкновении «Ниссана» и «Вольво» в Себежском районе

14 октября в Себежском районе в 08.40 на 51-м км автодороги Опочка-Дубровка - граница с Республикой Белоруссия в д. Мальково водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» - женщина 1978 года рождения, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Вольво FH-12» под управлением мужчины 1978 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Ниссан-Тиида» - 2 мальчика 2006 года рождения, с полученными травмами госпитализированы в Великолукскую городскую больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей