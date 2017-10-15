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В Дедовичском районе из-за неверного бокового интервала «ВАЗ» сбил велосипедиста

16.10.2017 10:59 ПЛН, Псков

14 октября в 18.45 на ул. Энергетиков в п. Дедовичи водитель автомобиль «ВАЗ-21150» - мужчина 1951 года рождения, выбрал неверный боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и совершил наезд на велосипедиста - мужчину 1944 года рождения, который двигался по правому краю проезжей части дороги. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП велосипедист с полученными травмами госпитализирован в районную больницу п. Дедовичи.
 
15 октября в 04.40 на 1-м км автодороги Порхов - Успенье у дома 69 по ул. Красноармейская Слобода в Порхове водитель автомобиля «Мазда-6» - молодой человек 1998 года рождения, управляя транспортным средством, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет и наезд на дерево. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

Источник: Псковская Лента Новостей



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