В Великих Луках сбили подростка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора

16 октября около 12.00 на улице Дружбы в Великих Луках сбили несовершеннолетнего пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, пострадал 15-летний молодой человек.

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