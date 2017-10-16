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В Великих Луках сбили подростка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора
16.10.2017 13:58 ПЛН, Псков
16 октября около 12.00 на улице Дружбы в Великих Луках сбили несовершеннолетнего пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД города, пострадал 15-летний молодой человек.
По предварительной информации, подросток переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Источник: Псковская Лента Новостей
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