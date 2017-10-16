Один из участников вечернего ДТП на улице Юбилейной в Пскове отказался от медосвидетельствования

вечернего ДТП на улице Юбилейной в Пскове отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. Один из участниковв Пскове отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, 16 октября в 21.20 у дома №93-а по улице Юбилейной в Пскове водитель автомобиля «Шевроле Каптива» - мужчина 1965 года рождения - совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21150 под управлением мужчины 1979 года рождения, который по инерции совершил наезд на «Ниссан Навара» под управлением женщины 1986 года рождения, а тот в свою очередь наехал на «Рено» под управлением мужчины 1981 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21150 получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель «Шевроле Каптива» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Источник: Псковская Лента Новостей