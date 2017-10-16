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20-летний водитель за рулем «Лексуса» сбил пешехода на улице Советской в Пскове

17.10.2017 10:05 ПЛН, Псков

За 16 октября на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 16 октября в 23.20 у дома №9 по улице Советской в Пскове водитель автомобиля «Лексус RX300» - молодой человек 1997 года рождения - совершил наезд на пешехода - мужчину 1982 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».
 
В городе Великие Луки в 08.10 у дома №29/27 по улице Дружбы на регулируемом перекрестке водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» – женщина 1978 года рождения - при движении на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на пешехода – молодого человека 2002 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.
 
В этот же день в 16.20 на 316-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в Островском районе водитель автомобиля «Дачия Сандеро» - мужчина 1936 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель и пассажирка 1946 года рождения получили незначительные травмы, не госпитализированы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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