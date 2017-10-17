На трассе в Острове произошло смертельное ДТП с участием фуры Великолукского мясокомбината

На трассе Санкт-Петербург - Невель в Острове произошло смертельное ДТП с участием фуры Великолукского мясокомбината и автомобиля «Ауди 100». По словам очевидцев, легковой автомобиль получил очень серьезные повреждения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате аварии, по предварительным данным, погиб человек.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: Псковская Лента Новостей