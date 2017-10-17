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На трассе в Острове произошло смертельное ДТП с участием фуры Великолукского мясокомбината
17.10.2017 16:54 ПЛН, Псков
На трассе Санкт-Петербург - Невель в Острове произошло смертельное ДТП с участием фуры Великолукского мясокомбината и автомобиля «Ауди 100». По словам очевидцев, легковой автомобиль получил очень серьезные повреждения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате аварии, по предварительным данным, погиб человек.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Источник: Псковская Лента Новостей
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