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На трассе в Острове произошло смертельное ДТП с участием фуры Великолукского мясокомбината

17.10.2017 16:54 ПЛН, Псков

На трассе Санкт-Петербург - Невель в Острове произошло смертельное ДТП с участием фуры Великолукского мясокомбината и автомобиля «Ауди 100». По словам очевидцев, легковой автомобиль получил очень серьезные повреждения. 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате аварии, по предварительным данным, погиб человек. 
 
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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