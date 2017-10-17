Водитель такси сбил маму с тремя детьми в Пскове

Водитель такси сбил маму с тремя детьми в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел в 07.44 18 октября у дома №34-а по ул. Вокзальной.

Водитель автомашины «Лада Гранта» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми. Водитель ехал со стороны автовокзала в сторону ул. Я. Фабрициуса, во второй полосе.

Женщина и дети 12, 7 и 5 лет с ушибами доставлены в детскую областную больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей