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Водитель такси сбил маму с тремя детьми в Пскове

18.10.2017 09:07 ПЛН, Псков

Водитель такси сбил маму с тремя детьми в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел в 07.44 18 октября у дома №34-а по ул. Вокзальной.

Водитель автомашины «Лада Гранта» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми. Водитель ехал со стороны автовокзала в сторону ул. Я. Фабрициуса, во второй полосе.

Женщина и дети 12, 7 и 5 лет с ушибами доставлены в детскую областную больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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