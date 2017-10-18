Водитель такси врезался в столб в Пскове, пострадали женщина с ребенком. ФОТО

Водитель такси врезался в опору освещения на улице Советской Армии в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 17 октября в 17.55 на улице Советской Армии.

Водитель автомашины «Лада гранта» совершил наезд на препятствие в виде опоры освещения и вылетел в кювет.

Пострадали три человека: сам водитель 1990 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма, ушиб), пассажирка 1989 года рождения (сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левого бедра) и девочка 2010 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом третьего пальца на левой руке). Все госпитализированы.

Водитель по внешним признакам был пьяный, образцы крови взяты на исследование.

Фотографии предоставлены ГИБДД Пскова

Источник: Псковская Лента Новостей