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10:46 Врезавшийся в «Рено» ГАЗ на пересечении улицы Рокоссовского и Рижского проспекта двигался на «красный»
Врезавшийся в «Рено» ГАЗ на пересечении улицы Рокоссовского и Рижского проспекта двигался на «красный»
18.10.2017 10:46 ПЛН, Псков
Врезавшийся в «Рено Сценик» ГАЗ-3310 на пересечении Рокоссовского и Рижского проспекта в Пскове 17 октября двигался на запрещающий сигнал светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Напомним, 17 октября в 11.55 в Пскове на пересечении улицы Рокоссовского и Рижского проспекта у дома №71 водитель автомобиля ГАЗ-3310 - мужчина 1976 года рождения, управляя машиной, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Рено Сценик» под управлением мужчины 1984 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора, после чего ГАЗ-3310 совершил опрокидывание.
В результате ДТП водитель автомобиля получил незначительные травмы, не госпитализирован.
Источник: Псковская Лента Новостей
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